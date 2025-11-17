17日朝、五城目町の民家敷地内で飼いイヌが死んでいるのが見つかりました。クマによる被害とみられています。五城目警察署の調べによりますと、17日朝、五城目町小池字森山下の70代の男性が、自宅敷地内で飼っていたイヌ1匹が死んでいるのを見つけました。イヌにはクマにかまれたとみられるあとがあり、現場近くではクマのフンが見つかっています。16日午後11時ごろから17日午前6時ごろまでの間にクマに襲われたとみられています。