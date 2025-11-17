週明け17日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが一時1.730％に上昇した。日本相互証券によると、2008年6月以来、約17年半ぶりの高水準。高市早苗政権の財政拡張路線への懸念が広がったことで、国債が売られ利回りが上がった。政府が近く策定する経済対策について、17兆円を大きく上回る規模で調整していることが判明した。財源を確保するため、国債を増発するとの見方が市場で強