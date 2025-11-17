高橋宏斗から豪快弾…アン・ヒョンミンには日本通の一面も野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に7-7で引き分けた。このシリーズ、2試合連続の本塁打を放ち日本のファンにも強烈な印象を残したのが、韓国代表の22歳、アン・ヒョンミン外野手だ。一体どんな選手なのだろうか。素顔を解き明かそうと取材した。第2戦での本塁打は、5-7の8回に飛び出した