公開中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、全世界累計観客動員8917万人、総興行収入約1063億円を記録。日本映画として史上初めて、全世界興行収入1000億円を突破した。【写真】『鬼滅の刃』花江夏樹、 “想いをつなぐ声”──炭治郎を通して再認識した「誰かのために生きる強さ」本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽