日本ハムの清宮幸太郎内野手が１７日、「女子プロゴルフツアー伊藤園レディス」でツアー初優勝を果たした脇元華を祝福した。脇元とは、ソフトバンク・柳田らとともに１月の大分自主トレを共に行う間柄。「すげえっすよ。僕もプロ８年目で同期なので、苦労した中での１勝はめちゃくちゃうれしいと思うので、僕もめっちゃうれしかったです」。年齢や競技は違えどプロの世界に身を置いて８年。競技の垣根を越えて脇元の優勝を自分