エスビー食品は11月7日から「栗原はるみ わたしのカレー」新TVCMの放映を始めた。栗原さんの世界観を表現したCMを投入し、商品の魅力を伝えると同時に、シチュー、ハヤシなども揃える「栗原はるみ共同開発シリーズ」の認知拡大を図る。11月19日まで全国で放映している。CMは栗原さんの「今日はカレーにしようかなと思ったときから、私の幸せは始まります。」というセリフから始まる。パウダールウを使い、楽しそうに料理をする