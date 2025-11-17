資料：小原紅早生みかん坂出市で撮影 香川県の冬の定番、露地で栽培された「小原紅早生みかん」の出荷が11月22日に始まります。 22日は高松中央卸売市場（高松市朝日町）でセリの開始前に、坂出 共撰ミカン部会の役員が市場関係者にPRします。 「小原紅早生みかん」は皮も果肉も鮮やかな紅色で、濃厚な甘さが特徴です。さぬき讃フルーツとして推奨されている 地域ブランドで、国が地域共有の