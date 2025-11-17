ミス・パリ・グループが運営する「男のエステ ダンディハウス」が、2025年12月5日に香川県へ初出店します。四国エリアの新たなメンズビューティの拠点として「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」がオープン。グランドオープンを記念した、お得な初回体験キャンペーンにも注目です！ ミス・パリ・グループ「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」  オープン日：2025年12月5日販売場所：香川県高