◆相互信用金庫と信用保証基金の誕生8・3措置は企業に大きな特恵だった。しかしプラスの面ばかりではなかった。「物価上昇を3％前後に抑える」という条項もあった。企業に製品価格を上げるなという指示だった。利子調整の恩恵を受けた企業が支払うべき、一種の費用だった。8・3措置にはなかったが、一方で政府は企業に株式市場上場（企業公開）を促した。73年1月には「企業公開促進法」を作られた。8・3措置を準備する時から構想し