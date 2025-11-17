1972年8月2日夜10時。青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）で臨時国務会議が開かれた。慶尚南道鎮海（チンヘ）で休暇中だった朴正熙（パク・ジョンヒ）大統領はこの日、雨の中、陸路で駆けつけた。金鍾泌（キム・ジョンピル）首相は三清洞（サムチョンドン）公館で長官らと夕食中だった。多数の長官は状況も分からず青瓦台に入った。午後11時40分、 太完善（テ・ワンソン）副首相兼経済企画院長官が緊急記者会見を開き、大統領特別