山口市が、「山口デスティネーションキャンペーン」に向けた国内外への観光プロモーションとして、山口市ふるさと大使である石川佳純さんが出演する観光PR動画を公開しました。湯田温泉や国宝瑠璃光寺五重塔、ソウルフード「チキンチキンごぼう」など、石川さんが巡る山口市の魅力が詰まった内容となっています。 山口市観光PR動画 山口市出身で2021年9月に「山口市ふるさと大使」に就任した石川佳純さん。石川さ