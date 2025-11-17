Ê¸éº½Õ½©¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ëSeasons¤è¤ê¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤­¤µ¤ó¡Ù¡ÊÃø¡§ÀîÀ¥¤Ï¤ë¡Ë¤ò2025Ç¯11·î17Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤­¤µ¤ó¡×¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆ±Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÁ´75ÏÃ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÁ´16¼ïÎà¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Seasons¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤­¤µ¤ó¡Ù¡ÊÃø¡§ÀîÀ¥¤Ï¤ë¡ËLINE¥¹¥¿¥ó¥× È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡Ø¤¯¤Þ¤µ¤­¤µ¤ó¡Ù¤ÏSeasons¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2024