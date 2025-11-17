豊富な鉱物資源を持ち「南米の優等生」と称されるチリで大統領選挙が行われ、共産党候補と極右候補が決選投票に進むことになりました。【映像】選挙の様子チリの大統領選挙は16日、投開票日を迎えましたが、いずれの候補者も過半数を取れず、来月上位2人による決選投票が行われます。決選投票では、与党のチリ共産党、ジャネット・ハラ候補（51）と、極右政治家とされるアントニオ・カスト候補（59）が争います。ハラ候補は