ティソの「PRC 100 ソーラー」コレクションに、ケース径34mmの「PRC 100 ソーラー 34mm」が加わった。ステンレススチールケースにソーラーパワーの実用性を組み合わせ、シンプルな34mm径というサイズにまとめた新作だ。カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応し、ティソのコレクションの中でも扱いやすさを重視した1本と言える。価格は7万4,800円〜8万9,100円。左から、シルバー（7万4,800円）、アイスブルー（7万4,800円）、