南米チリで16日、任期満了に伴う大統領選挙が行われました。いずれの候補も当選に必要な過半数に届かず、来月、決選投票が行われることになりました。チリの大統領選には8人が立候補していて、16日、投開票が行われました。AP通信によりますと、ボリッチ大統領の後継者として与党左派連合から立候補した前労働・社会保障相のジャネット・ハラ氏（51）が右派で元下院議員のホセアントニオ・カスト氏（59）を上回り、最も多くの票を