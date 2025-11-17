単一では難なく処理できる工程が、一定数を超えると急激に負荷が生じる業務。発注書や請求書のやりとりもその一つ。しかし、これに真剣に向かい合うことで、データ活用のビジョンが広がっていく。企業間電子商取引支援クラウドを展開するインフォマートが導入事例を公開した。○状況により想像以上に負担がかかる請求書の受領フロー総合化学メーカー日油の子会社で日油グループに属するNOFメタルコーティングスは、金属部品の薄膜