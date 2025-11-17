お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、16日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。出演した深夜番組について、ぶっちゃけ話を披露した。久保田は自身が出演し、10月30日に放送されたテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」についてトーク。同日放送されたのは「とろサーモン・久保田をぶっつぶせ！ガチ口げんか王決定戦」と題した企画で、麒麟川島明が「（動画が）回ってき