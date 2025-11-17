セブン‐イレブンは、オリジナルグッズと電子クーポンがセットになった「セブン‐イレブン 福袋 2026」を発売する。予約受付はセブンネットショッピングにて2025年11月18日(火)14:00より開始。店舗では受付不可。価格は3,630円(税込)。〈福袋の内容〉◆オリジナルグッズ4点・セブン‐イレブン キッチンタイマーセブン‐イレブン キッチンタイマー・セブンカフェ ラバーコースター（全2種よりいずれか1種）セブンカフェ ラバーコー