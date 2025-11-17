ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップの新定番商品として「ガナッシュショコラ」(税込351円)を11月18日から新発売する。販売先は、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなど。これにより、ミニカップ定番商品は全8品のラインアップとなる。〈コク深く濃密なチョコレートの味わいと口どけ〉「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘味と程よい苦みがクリーミーに広がる『ガナッシュアイスクリ