◇明治神宮野球大会高校の部準決勝花巻東―九州国際大付（2025年11月17日神宮）花巻東の赤間史弥外野手（2年）が、同点とされた3回1死一、二塁の場面でマウンドに上がり、2者連続三振でピンチを脱した。打席では高校通算31発を誇る右打席からの豪快なフルスイングが魅力のホームランバッターだが、マウンドでは左投げ。今夏の甲子園2回戦の東洋大姫路戦でも登板し、最速141キロを記録した。左投げ右打ちと、大先輩