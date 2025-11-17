フジテレビ「酒のツマミになる話」のＴＶｅｒ限定となる新人発掘回「ＨＡＮＡＲＥ」の第２弾が配信されている。冒頭紹介で出演者のまさか経歴が明かされて騒然。現役大学院生でグラビアアイドルとしても活躍する新田ゆう（３１）が「番組にゆかりがある人」として紹介された。新田は「実はバーテンダーとして、みなさんのお酒を替えさせていただいてたんですよ」と説明。お酒を新しくする係を４年半担当とテロップ表示された