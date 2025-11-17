ゆかりさんは、1歳半の息子たつきを育てるフルタイムの母。保育園で“噛みつき”が起き、相手の保護者から思わぬ要求が-。夫の「よくあること」という言葉にも心は晴れない。正しさと誠意、そして支配の境界が揺れる物語。『保育園で慰謝料請求された話』第1話をご覧ください。 1歳半の息子が、保育園で女の子の手を噛んでしまった…。よくあること、と収めようとする夫にいら立ちを隠せない母・ゆかりさん。そこへ先生から電話