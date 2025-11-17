カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、小栗旬とハン・ヒョジュが登場し、明石家さんまと貴重な共演を果たす。【写真】明石家さんまの「憧れの韓国女優さん」…ハン・ヒョジュNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗とハン・ヒョジュは、2人一緒に登場。ハン・ヒョジュの大ファンであるさんまは「憧れの韓国女優さん」とウキウキ。ドラマに登場