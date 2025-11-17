福島市長選は１６日投開票され、新人で前衆院議員の馬場雄基氏（３３）（無所属）が、いずれも無所属で３選を目指した現職の木幡浩氏（６５）（国民・社民推薦）、新人で政治団体代表の高橋翔氏（３７）を破り、初当選を果たした。任期は１２月８日から４年間。市によると、馬場氏は同市長としては歴代最年少で、県内の現職首長でも最年少となる。馬場氏の事務所には開票を見守ろうと、午後６時半頃から支持者らが集まった。投