当時30歳代の女性に対して、同意を得ずに胸をもむなどのわいせつな行為をしたとしてブラジル国籍の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、燕市に住むブラジル国籍で飲食業の男（53）です。警察によりますと、男はことし8月3日、燕市内の飲食店や長岡市内の駐車場において、当時30歳代の女性に対して、同意を得ることなく胸をもんだりキスをするわいせつな行為をした疑いが持たれています。ことし8月、被害関