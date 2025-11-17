高校生になると、だんだん将来のことを考えはじめるお子さんもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは高校1年生の息子さんを持つママ。「旦那には一切進路の相談をしない」という悩みがあるようです。息子さんは投稿者さんに対しては多少将来のことを話してくれるそうですが、パパには全く打ち明ける様子がないよう。『本人的には大学へ行って公務員になりたいみたい。でもそれもまだ曖昧な感じで、本気でやりたいことが見