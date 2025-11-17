J3ギラヴァンツ北九州は17日、MF町田也真人（35）が、今季での現役引退を発表した。埼玉県出身の町田は、埼玉栄高、専修大学を経て12年にジェフユナイテッド市原・千葉に加入。松本山雅FC、大分トリニータを経て、今季から北九州でプレーしていた。プロ通算成績は、J1リーグ64試合9得点、J2リーグ193試合22得点、J3リーグ6試合0得点。リーグカップや天皇杯を含め、14年間で数々の試合に出場した。町田はクラブを通じ「ここ