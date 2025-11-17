韓国の女性5人組「NewJeans」の所属レーベル「ADOR」は17日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じて声明を発表。NewJeansに対する誹謗中傷、フェイクニュースの流布などの権利侵害に対して、法的措置を講じると発表した。 ADORは「当社は、NewJeansのデビュー以来現在に至るまで、国内外のオンラインコミュニティ、音楽配信サイト、SNSチャンネル全般を常時モニタリングし、アーティストの権利を侵害する投稿に対し、迅速な