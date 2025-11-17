俳優の石原良純が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」でクマ被害について「コロナと一緒」「ぼくらの生活が脅かされている」と話した。この日は頻発するクマ被害を特集。クマ鈴をつけている高尾山登山者などにも話を聞いた。また、秋田県の商業施設の寝具売り場の中にもクマが進入したニュースなども取り上げた。番組では岩手大農学部の山内貴義教授にも話を聞き、今年はドングリなどの秋の餌が少ないため、農作