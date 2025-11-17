岡山シーガルズ 女子バレーボール・SVリーグの岡山シーガルズはここまで10戦して1勝と苦しむ中、岡山県赤磐市で2位の姫路と対戦しました。 今季ホーム初勝利を目指したシーガルズでしたが、15日、16日と1セットも取れずに連敗。順位は14チーム中13位です。