『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾ポスター (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 7月から公開されている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の日本国内観客動員が2,604万人、興行収入が379億円、全世界の累計観客動員が8,917万人、総興行収入1,063億円を記録した。日本映画として、史上初の全世界興行収入1,000億円突破となる(アニプレックス調べ)。 同作は7月18日