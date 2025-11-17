日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は１７日、１６日に大阪・堺市内で実施したプロテストの合格者を発表した。以下の１９人で全員男子Ｃ級（４回戦。受験者は３５人）。▽スーパーフライ級松本優響（倉敷守安）宮元雄大（江見）和多瞬大（ミツキ）▽バンタム級中嶋敦也（ＶＡＤＹ）▽スーパーバンタム級藤尾玲音（明石）高橋歩夢（森岡）大霜玲央（堺春木）吉田晴翔（塚原京都）宇野修平（ＳＵＮ―Ｒ