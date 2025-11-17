週明け１７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１３．２４ポイント（０．８０％）安の２６３５９．２２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７４．１１ポイント（０．７９％）安の９３２３．８５ポイントと続落した。売買代金は１１８４億６８２０万香港ドルとなっている（１４日前場は１２５０億１４６０万香港ドル）。内外環境の不透明感が重しとなる