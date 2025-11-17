11月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は、12月23日に開幕する『SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』男子の組み合わせを発表した。 2回戦から登場する第1～4シードには、今夏のインターハイを制した鳥取城北高校（鳥取県）を筆頭に、同準優勝の八王子学園八王子高校（東京都）、同4強入りした仙台大学附属明成高校（宮城県