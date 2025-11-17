17日朝、秋田市茨島の住宅街でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、17日午前8時ごろ、秋田市茨島七丁目の市道にクマ1頭がいるのを車に乗っていた40代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。民家までは約3メートル、大住小学校までは約800メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。