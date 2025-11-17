１日の寒暖差が一段と激しくなり 体調を崩しやすいこの時期お医者さんの私生活をチェックして自宅で無理なくできる健康習慣を調査！今回、教えていただくのは、腎臓内科専門医・大森真帆先生！【出演者】小島奈津子・大森真帆◼️ご紹介した料理★トマトスープ【材料】・手羽元5本 ・鶏もも肉or鶏胸肉300g・セロリ1本・キャベツ1/2個・玉ねぎ1個  ・にんじん1本  ・エリンギ1パック &#160