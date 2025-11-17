あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、 料理教室をやっていたら通いたい、料理が上手いと思う有名人＞１位速水もこみち２位タモリ３位平野レミ４位和田明日香５位ロバート馬場６位北斗晶７位木村拓哉８位栗原はるみ９位宮舘涼太 ＜視聴者プレゼント＞湯守の里の無料入館チケットをプレゼント！ 