TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xで、宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。 【画像】真っ赤なレザージャケットを着こなした宮舘涼太／メンバーカラー“赤”が似合う宮舘涼太 ■スタッズのあしらわれた鮮やかな赤レザージャケットを着こなす宮舘涼太。レザーの音まで話題に 投稿では「真っ赤なレザーがおしゃれ」のコメントとともに、黒