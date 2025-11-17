ユタ・ジャズ vs シカゴ・ブルズ日付：2025年11月17日（月）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 150 - 147 シカゴ・ブルズ NBAのユタ・ジャズ対シカゴ・ブルズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず33-33で終了する。第2クォーターはシカゴ・ブルズが試合を有利に運び61-70で終了する。第3クォ&