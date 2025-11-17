いわてグルージャ盛岡は17日、MF小林祐希との契約満了を発表した。1992年4月24日生まれの小林は現在33歳。東京ヴェルディのユース出身でトップチームに昇格した後は、ジュビロ磐田やヘーレンフェーン（オランダ）、ヴィッセル神戸など国内外の複数クラブでプレー。そして、北海道コンサドーレ札幌との契約満了となった今冬に、いわてグルージャ盛岡に加入。ここまでのJFL（日本フットボールリーグ）で、23試合に出場し5得点を