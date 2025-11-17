17日14時現在の日経平均株価は前週末比163.42円（-0.32％）安の5万213.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は635、値下がりは939、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は245.48円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ソニーＧ が31.09円、ダイキン が28.91円、良品計画 が20.66円、ＴＤＫ が14.04円と続いている。 プラス寄与度トップはＳ