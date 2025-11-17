台湾メディアのETtodayは16日、北海道の新千歳空港で痴漢被害に遭った台湾人女性が、加害者に対する罰金30万円という刑罰に不満を表明していることを伝えた。今年2月11日午前7時半ごろ、同空港の国内線を利用した女性は、保安検査でゲートを通過した際、背後から突然警備員に抱きつかれ、「右の乳首をつままれた」感じがしたという。女性はその場で抗議したが、飛行機の出発時間が迫っていたため、後日、改めて被害を申告した。台