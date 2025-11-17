「2025グローバルビジネス地区の魅力レポート」が11月14日、パリと北京で同時に発表されました。それによると、世界一流のビジネスエリアの総合魅力ランキングトップ10では、米国ニューヨークが上位2位を占めており、欧州とアジアからそれぞれ4エリアが入りました。特に、アジアのビジネスエリアの国際的影響力が著しく向上し、東京の丸の内は第3位、北京CBDは第6位、シンガポールのダウンタウン・コアは第7位、ソウルの江南区は第