17日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝154円63銭前後と、前週末午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝179円41銭前後と54銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース