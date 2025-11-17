アメリカのトランプ政権が麻薬の密輸対策を理由にベネズエラへの軍事的な圧力を強める中、トランプ大統領はベネズエラのマドゥロ大統領と「協議を行う可能性がある」と明らかにしました。アメリカ トランプ大統領「我々はマドゥロ氏と何らかの協議を行う可能性があり、その結果を見極めることになる。彼らは話し合いたいと考えている」トランプ大統領は16日、ベネズエラの周辺海域に最新鋭の原子力空母を派遣するなど、圧力を