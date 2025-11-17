高市総理は午後、日本維新の会の藤田共同代表と与党党首会談をおこない、経済対策や衆議院の議員定数削減などについて協議しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「議員定数削減については非常に強い意志を持って、総理からもこの両党の約束を果たしていこうと、実効性のあるものにしていこうということが、改めて確認させていただきました」高市総理は午後、連立政権樹立後、初めて維新の藤田共同代表と与党党首会談をお