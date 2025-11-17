日産自動車との合意内容について説明する山中市長＝１７日、横浜市役所「日産スタジアム」の愛称で親しまれている横浜国際競技場（横浜市港北区）などのネーミングライツ（命名権）契約を巡り、山中竹春市長は１７日、５年間で総額６億５千万円の条件で契約する方向性で日産自動車と合意したことを明らかにした。市によると、新契約は２０２６年３月からで、支払いは１年目５千万円、２年目１億円、３、４年目は１億５千万円、