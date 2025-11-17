NPB(日本野球機構)は17日、2025年シーズンの審判員表彰受賞者を発表。「最優秀審判賞」は白井一行氏が受賞しました。29年目・48歳の白井氏は同賞を初の受賞。NPBは受賞理由を「29年という長きにわたる審判経験により、リーダーシップやゲームマネージメント力が増したことが評価された。判定技術や正確性に安定感があり、名実ともにNPBを代表する審判員へと成長した」と伝えています。▼受賞者一覧【最優秀審判員賞】白井一行【審