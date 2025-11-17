阪神・藤川球児監督（４５）が１７日に最終日を迎えた高知・安芸キャンプを振り返り、若きナインに厳しいゲキを飛ばした。今季はリーグ優勝を果たし、日本シリーズまで戦い抜いた猛虎軍。チーム全体のレベルが跳ね上がる中で、指揮官の目には安芸組の現状はまだまだ物足りなく映ったようだ。「誰かが来季の中心になって優勝を狙えるようなピースには、この中のメンバーではなかなか難しい」とキッパリ。昨年の秋季キャンプで