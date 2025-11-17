川崎の車屋が今季限りで現役引退川崎フロンターレは11月17日、DF車屋紳太郎が2025シーズン限りで現役引退することを発表した。SNSでも「車屋引退」がトレンド入りする大反響。「もっと見たかった」「早すぎるって」などコメントが寄せられた。現在33歳の車屋は筑波大学から2014年にJFA・Jリーグ特別指定選手として川崎に加入。同年のプロ契約以降、川崎一筋で12シーズンをプレーしてきた。数多くのタイトル獲得に貢献し、日本